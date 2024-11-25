В Петербурге мигрант обокрал квартиру, в которой делал ремонт

В Санкт-Петербурге уроженца одной из стран ближнего зарубежья обвинили по статье "Кража, совершенная в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, с 8 по 28 мая 2024 года подозреваемый вместе с напарником делал ремонт в трехкомнатной квартире в доме 29 корпус 1 по проспекту Культуры. В один из дней, когда другой рабочий отсутствовал, злоумышленник забрал из шкатулок ювелирные украшения. Также мужчина прихватил два планшета, квадрокоптер, дрель, массажер для лица, бутылку виски и тонометр.

Улов из квартиры работодателей ремонтник сдал в ломбард, выручив в общей сложности 400 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого, в ближайшее время его дело рассмотрит суд.