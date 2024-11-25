Правнучку Хрущева хотят наказать за призывы к развалу РФ

Правнучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину просят проверить на шпионаж и наказать за призывы к развалу РФ. Как сообщает Telegram-канал Shot, с такими просьбами в Генпрокуратуру и Минюст РФ обратились члены движения «Зов народа».

© Telegram-канал Shot

Общественники возмутились планируемым выступлением Хрущевой в «Ельцин-центре» 26 ноября из-за ее публичной позиции. Правнучка советского правителя неоднократно осуждала спецоперацию, критиковала действия российских властей и рассуждала о том, как РФ перестанет существовать в нынешних границах.

Члены движения попросили проверить Хрущеву, а также запретить ее выступление в «Ельцин-центре». Там она планирует презентовать свою книгу о знаменитом прадеде.

Напомним, что Нина Хрущева последние 33 года живет в США, где работает в Новой школе в Нью-Йорке. В образовательном учреждении она читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.