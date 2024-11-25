Задержан подозреваемый в развратных действиях со студенткой священник

В Екатеринбурге священника подозревают в развратных действиях со студенткой. Об этом в своем Telegam-канале сообщает E1.ru

По данным канала, задержанным оказался 26-летний священник. Мужчина специально шел за девушкой, которая возвращалась домой с концерта. Как рассказала пострадавшая, она ускорила шаг и подошла к подъезду своего дома, где преступник начал совершать развратные действия. А когда она попыталась открыть дверь, он схватил ее и закрыл проход ногой и телом. Тогда женщина постаралась быстро уйти, но мужчина побежал следом и набросился на нее.

У напавшего есть жена и ребенок. Что сподвигло его на этот шаг, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина расправился с сестрой экс-супруги на глазах у школьницы.