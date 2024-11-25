Delfi: перед падением самолета DHL пилоты спросили, нужно ли им включить систему посадки

Пилоты потерпевшего под Вильнюсом крушение самолета спрашивали у диспетчеров, нужно ли им включать систему посадки по приборам ILS из-за плохой видимости. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на запись разговора пилотов самолета DHL с диспетчерами.

Из записи следует, что вначале диспетчер заявил, что судно может снизиться на высоту 4 000 футов, но позже разрешил снижение до 2 700 футов. После в летном центре разрешили посадку самолета, отметив, что до диспетчерской вышки еще 6,5 километра. Вскоре диспетчеры потеряли связь с судном.

Самолет DHL потерпел крушение утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет. Отмечается, что правоохранители уже выехали в медицинское учреждение для опроса выживших членов экипажа с целью установления причин катастрофы.