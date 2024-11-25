В Тверской области осудили мужчину, который укусил знакомую за нос

К уголовной ответственности жителя Тверской области привлекли за обезображивание лица женщины.

Как сообщает региональная прокуратура, 34-летний житель Кашинского района осужден за умышленное причинение вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица.

Инцидент произошел во время празднования Нового, 2024-го, года. Мужчина в кафе поссорился с другими посетителями. Женщина пыталась уладить конфликт. Мужчине это не понравилось, и он укусил потерпевшую за кончик носа.

Своими действиями подсудимый причинил женщине боль. А образовавшийся в результате заживления укушенной раны рубец является неизгладимым и требует оперативного вмешательства.

В итоге суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок три года три месяца в исправительной колонии строгого режима. Добавим, что ранее мужчина уже был судим.