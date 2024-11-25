В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

В Таганроге возбуждено уголовное дело по факту убийства полугодовалого младенца и покушения на жизнь его брата-близнеца, сообщили в главке Следственного комитета по Ростовской области.

«Поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти... также с телесными повреждениями госпитализирован его шестимесячный брат», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

В настоящее время, в том числе, проверяется версия о причастности родителей детей к совершению преступлений.

Ранее жительнице Подмосковья предъявили обвинение в убийстве после того, как она родила в туалете и бросила младенца в унитаз.