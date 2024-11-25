Из Антальи в Сочи вылетел резервный борт с пассажирами «Азимута»

Резервный борт авиакомпании "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после эвакуации пассажиров из загоревшегося самолета SSJ-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании "Азимут" Эдуарда Теплицкого.

"Резервный борт в 10:54 [по московскому времени] вылетел из Антальи, уже пассажиры летят в Сочи", - сообщил он.

Возгорание пассажирского самолета Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель. Никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Также сообщалось, что загоревшийся в Турции самолет SSJ-100 компании "Азимут" сталкивался с отказом двигателя.