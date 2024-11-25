Стали известны подробности крушения самолета в Литве

Разбившийся самолет в Литве не сбросил скорость при снижении. Об этом пишет Shot.

Борт опускался ниже заданной траектории полета при посадке. Его скорость была 277 километров в час.

Посадка в таких условиях является невыполнимой, пишет издание. Сейчас ведется проверка версии о том, что пилоту могло стать плохо.

Полиция Литвы допустила теракт на разбившемся в Вильнюсе самолете

Ранее в Литве падение самолета в Вильнюсе связали со взрывами в Европе летом. Там авиакатастрофу 25 ноября связывают с «загадочными взрывами», которые произошли на складах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания) летом. Разбившийся самолет принадлежал компании DHL, а также он летел из Лейпцига в Вильнюс.