В Забайкалье военный с собутыльницей до смерти избили знакомого из-за денег

Читинский гарнизонный военный суд признал виновными военнослужащего Ивана Симакова и его знакомую Наталью Щеголеву в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, у подсудимых и потерпевшего возник конфликт во время совместного распития алкоголя. Последний потратил пенсию бабушки, что вызвало у его знакомых негодование. Первой в драку вступила женщина: она бросила в потерпевшего кружку, после чего тот толкнул ее. Щеголева потеряла равновесие и упала. На этом ситуация не разрешилась. Симаков нанес потерпевшему несколько ударов по голове, после чего его приятельница присоединилась к действиям военнослужащего, приложив упавшего на пол стулом по голове.

"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных повреждений скончался", - говорится в сообщении суда.

Обоих обвиняемых признали виновными. Читинец получил семь лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, его знакомая - семь лет и шесть месяцев в колонии общего режима.