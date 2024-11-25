Суд оштрафовал председателя якутского отделения "Яблока" на 10 тыс рублей

Якутский городской суд оштрафовал председателя отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына на 10 тыс. рублей. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, пока не решил, буду ли обжаловать постановление суда", - заявил он.

Политика доставили в отделение полиции после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. После этого над ним состоялся суд по статье о нарушении установленного порядка организации митинга. Митинг против отмены прямых выборов мэра прошел в Якутске 24 ноября. Участников акции досматривали сотрудники полиции. В ходе мероприятия правоохранители задержали Ноговицына.

В митинге приняли участие более 20 человек.

2 ноября в парламент Республики Саха внесли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Якутска. В поправках указано, что руководителя любого муниципального образования республики, в том числе ее столицы, могут избрать любым законным путем.