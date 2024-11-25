Уже не первый раз, но все еще допускали к полету: у загоревшегося в Анталье российского самолета SSJ-100 уже отказывал двигатель

Сегодня в курортном городе Турции Анталья произошло ЧП в аэропорту: самолет SSJ-100, следовавший по маршруту из Сочи, загорелся в тот момент, когда внутри все еще находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Трагедии не произошло и все до единого были спасены, однако, то, какой стресс пережили люди, находясь в закрытом пространстве и видя полыхающее пламя в иллюминаторы, передать словами невозможно. Сейчас люди пытаются добиться правды относительно причины произошедшего. Некоторые источники отмечают, что произошла ошибка пилота из-за сдвига ветра (в частности, о том же заявляет представитель авиакомпании “Азимут”). “SHOT” добавляет, что сразу после посадки, пассажиры услышали два странных удара, которые напугали их. После первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — начался пожар. Другие же делают уклон на то, что борт вообще не стоило пускать в рейс, так как он неоднократно создавал проблемы экипажу и пассажирам. Взлеты то отменялись, то задерживались, а оборудование его работало сбивчиво. “21 сентября прошлого года в кабине пилотов сработала система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа, из-за чего взлёт был прерван. Через 5 дней — 26 сентября — вылет снова был отложен из-за некорректной работы двигателя. Еще два возврата на стоянку были в прошлом декабре в Сочи и 7 сентября этого года в Минводах”, — сообщает ресурс “Экспресс-Газета” лишь о нескольких ситуациях из истории данного воздушного судна. Неудивительно, что пассажиры пребывают в ярости. Люди чуть не лишились жизни, а узнав о том, насколько проблемным был рейс, пришли в шок. “Неужели никто не проверяет самолет? Вообще?”, “Это какое-то чудо, что спаслись”, “Опять сухой суперджет… Ну не пускайте их уже в рейсы! Почему люди должны жизнью рисковать из-за того, что вы заработать хотите?” — пишет обеспокоенная публика. Что касается разбирательств, они точно состоятся. Экипаж уже допрашивают в Анталье представители из полиции и ведомств. Расследование будет тщательным, однако, первый вопрос, на который хочет найти ответ полиция, была ли все-таки совершена ошибка пилотом или же дело действительно в ненадлежащем состоянии борта.