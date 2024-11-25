СК возбудил дело о возгорании самолета SSJ в аэропорту Антальи

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания в аэропорту Антальи российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, прибывшего рейсом из Сочи. Об этом сообщается 25 ноября в соцсетях следственного ведомства.

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«Парламентская газета» ранее писала, что накануне вечером после посадки в Анталье самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, прибывший рейсом из Сочи, охватил пожар. СМИ сообщали, что у него загорелся двигатель. Возгорание удалось быстро потушить, при этом никто не пострадал. В это время на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам. В авиакомпании заявили, что лайнер в результате сдвига ветра произвел грубую посадку.

Первоначальные следственные действия позволили установить, что 24 ноября в международном аэропорту Анталья во время посадки произошло загорелся фюзеляж воздушного судна. Причиненный пожаром ущерб составил не менее 1 миллиона рублей. Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.

Следователи осмотрели место вылета самолета в аэропорту Сочи, изъяли необходимую документацию, назначили судебные экспертизы и проводят другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.