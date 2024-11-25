СК возбудил дело после драки подростков в подмосковной Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело после драки подростков в подмосковной Балашихе. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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— Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, в том числе не достигшими 18 лет, в отношении несовершеннолетних, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, находясь в общественном месте на территории Балашихи, подростки избили не менее двух несовершеннолетних. Силовики устанавливают личности всех участников инцидента и проводят следственные действия.

Ранее, 17 ноября, подростки избили несовершеннолетнюю девочку в Самаре. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Они устанавливают всех участников драки, а также все обстоятельства произошедшего.

Также, 10 ноября, школьники напали на пассажира на платформе станции Кокошкино (МЦД-4). Предположительно, мужчина сделал замечание после чего один из молодых людей плюнул в него. Также, один из молодых людей распылил в пострадавшего перцовый баллончик. Несовершеннолетних задержали. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве.