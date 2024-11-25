Число отравившихся в школе Канска выросло до 50 человек

В Канске число людей, заболевших после отравления в школе, выросло до 50. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 50 человек. При этом госпитализированы 37 детей и пятеро взрослых. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Роспотребнадзор 20 ноября сообщил, что в Канске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали десятки людей. В связи с произошедшим учебное заведение, где питались пострадавшие, перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Мать одной из пострадавших школьниц рассказала, что дочь периодически жаловалась на волосы в еде или плохо приготовленные блюда. Она предположила, что причиной отравления могло стать блюдо из рыбы.