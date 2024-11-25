У загоревшегося в Турции самолета прежде отказывал двигатель

Загоревшийся в Турции самолет SSJ-100 компании «Азимут» сталкивался с отказом двигателя. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

За семь лет самолет несколько раз попадал в ремонт, четыре инцидента с самолетом произошли только за последние полтора года. Последний раз самолет проверяли в конце октября после экстренной посадки во Внуково из-за повреждения створки шасси. Дефектов у самолета выявлено не было.

В последние полтора года у самолета сбоила система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа, у него выявляли неполадки в работе двигателя, отказывал правый генератор и правый двигатель.

А авиапарк «Азимута» самолет поступил сразу после сборки и испытаний — в 2017 году.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.