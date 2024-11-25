Лерчек продлили домашний арест

Троицкий суд Москвы оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. Об этом со ссылкой на картотеку суда пишет РИА Новости.

«Ходатайство о продлении срока домашнего ареста Чекалиной В. В. удовлетворено», - говорится в картотеке.

Там также отмечается, что домашний арест был продлен и Артему Чекалину, и их с Лерчек бизнес-партнеру Роману Вишняку.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операций с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Лерчек и ее супруг Артем Чекалин также были фигурантами уголовного дела о неуплате налогов. После погашения задолженности блогер подала на развод. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования.