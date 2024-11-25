В Челябинске полиция заинтересовалась продавщицей женских курсов

В Челябинске полицейские заинтересовались 43-летней продавщицей женских курсов и магической бижутерии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, стражи порядка установили горожанку, которая занималась организацией различных женских курсов и торговлей магической бижутерией. Правоохранители усмотрели в занятиях россиянки схожесть с деструктивной деятельностью.

В сентябре прокурор вынес женщине предостережение о недопустимости нарушения закона. Отмечается, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп, даже если они имеют альтернативные названия, предусмотрена уголовная ответственность.

До этого в Челябинске полицейские задержали 25-летнюю цыганку, которая наживалась на фейковом снятии порчи через интернет. К стражам порядка обратилась обманутая клиентка.