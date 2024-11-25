Мужчина расправился с сестрой экс-супруги на глазах у школьницы

В Екатеринбурге полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в жестокой расправе над 27-летней сестрой своей бывшей жены. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

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По данным издания, мужчину поймали на 79-м километре Николо-Павловской дороги. Он уже признал вину и рассказал, что встретил потерпевшую во дворе дома на улице Красных Командиров на Эльмаше. На него нахлынул приступ ненависти, и он напал с ножом на девушку. До совершения пресупления россиянин много пил.

Отмечается, что свидетелем расправы стала девятиклассница.

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