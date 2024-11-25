В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

В Ростовской области был задержан заместитель губернатора и министр транспорта Виталий Кушнарев, а также его заместитель Дмитрий Мамелко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра информационной политики региона Сергея Тюрина.

Он подчеркнул, что правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранителям. Работа министерства транспорта продолжается в штатном режиме

Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта Ростовской области в июне 2024 года. Кушнарев уже занимал эту должность в 2014 году. В 2016-2019 годах он возглавлял администрацию Ростова-на-Дону, а в 2021-м был избран депутатом Госдумы.

Мамелко стал заместителем министра транспорта Ростовской области в начале октября 2024 года.