92-летний британец предстал перед судом за изнасилование 57-летней давности

В Великобритании нашли преступника, который изнасиловал женщину в 1967 году. Об этом пишет The Guardian.

В последний раз жительницу Бристоля, 75-летнюю Луизу Данн, видела живой ее подруга, к которой она приходила в гости. Женщину нашли 18 июня 1967 года у нее дома в районе Истон без признаков жизни. На теле обнаружили следы изнасилования. Много лет совершившего это преступление мужчину не могли найти. В 2024 году выяснилась правда: насильником оказался ныне 92-летний британец Райленд Хейли. В ноябре он предстал перед судом за преступления 57-летней давности. Пожилой мужчина присутствовал на заседании по видеосвязи из полицейского участка. Во время своего краткого выступления Хедли не признал вину, он лишь подтвердил свое имя, дату рождения и адрес.

Судья сообщил, что против него выдвинуты два обвинения — в расправе над Данн и ее изнасиловании. Он также постановил, что Хейли останется под стражей на время суда, без возможности выйти на свободу под залог. Не уточняется, как именно следователи нашли Хейли и установили его причастность к преступлению.

Ранее криминалистам из США удалось установить личность беременной женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Однако поиск преступника продолжается.