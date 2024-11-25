Многоквартирный дом под Хабаровском затопило фекалиями девятый раз за год

В селе под Хабаровском многоквартирный дом затопило фекалиями в девятый раз за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

© URA.RU/TAСС

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме, расположенном на улице Энергетиков в поселке Калинка. Строение залило фекалиями. Сообщается, что это произошло уже в девятый раз за последний год. Местные жители переживают за безопасность проживания в здании, так как его фундамент находится в жиже, а в скором времени начнутся холода.

За территорию, на которой произошло ЧП, отвечает МУП "Новатор". Собственник предприятия заявил, что для восстановления сетей нужен ремонт, но денег на данный момент нет, передает Amur Mash. По данным Telegram-канала, следственные органы пообещали проверить бухгалтерию организации.