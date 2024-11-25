В российском регионе нашли лежащих в крови мужчину и женщину

В городе Сертолово Ленинградской области в однокомнатной квартире нашли мужчину и женщину, которые лежали в крови. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, жителей российского региона спасти не удалось. Оперативникам удалось установить, что мужчине было 39 лет. Он был многократно судим за грабежи и кражи. Личность женщины еще устанавливается, решается вопрос о возбуждении дела, разузнал источник РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что женщину с повреждениями головы нашли на территории Новой Москвы. Реанимировать ее не смогли. В обстоятельствах инцидента начали разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Еще раньше в Воронежской области обнаружили 25-летнюю девушку. Удалось выяснить, что она прибыла в регион из Новой Усмани.