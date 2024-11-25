ФСБ задержала жителя Волгоградской области по делу о госизмене

В Волгоградской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает "Высота 102".

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"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина после начала СВО начал искать возможность финансировать украинскую армию. В ходе расследования было установлено, что он переводил деньги с личного счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ. В отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

До этого сотрудники УФСБ в Челябинской области задержали мужчину, который продвигал экстремистские и террористические идеи. Против нарушителя возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму и экстремизму.