Что известно о падении грузового самолета на жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет разбился на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, борт упал на жилой дом.

© Yauhen Yerchak/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images, архив

По последним данным, пилот погиб.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства крушения

Грузовой самолет компании DHL разбился на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту.Он упал на двухэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.Борт летел в Вильнюс из Лейпцига.Согласно предварительной информации, в самолете были два пилота и два сотрудника компании.С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.На месте крушения работают пожарные.

Погибшие и пострадавшие

Из-под обломков лайнера спасатели подняли пилота лайнера. Он был в сознании, но спустя несколько минут умер от полученных травм, сообщило национальное радио LRT.Еще двоих человек увезли в больницу.