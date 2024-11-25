Появилось видео крушения грузового самолета в Вильнюсе

Момент крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе попал на видео. Telegram-канал SHOT опубликовал запись с видеорегистратора автомобиля, на которой видно зарево на месте крушения.

Утром в понедельник, 25 ноября, грузовой самолет, летевший из Лейпцига, рухнул на территорию двухэтажного жилого дома, расположенного неподалеку от аэропорта Вильнюса. После крушения самолет загорелся.

Самолет принадлежит компании по доставке посылок и грузов DHL. На его борту находились четыре человека: два пилота и два работника DHL. Один из находившихся на борту людей погиб, трое пострадали.

Что известно о падении грузового самолета на жилой дом в Вильнюсе

Из жилого дома были эвакуированы все 12 жильцов, они не пострадали. В Департаменте противопожарной защиты и спасения (PAGD) заявили, что жильцам повезло - самолет упал во двор, а не на сам дом.