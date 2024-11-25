Названа причина смерти найденной в свинарнике под Красноярском девушки

Повреждение бедренной артерии названо экспертами предварительной причиной смерти семнадцатилетней школьницы в свинарнике в Ужурском районе Красноярского края. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Проведено вскрытие, предварительная причина смерти - острая кровопотеря в результате повреждения бедренной артерии левой ноги. По данным эксперта, в месте локализации раны имеются следы от зубов", - сообщили в прокуратуре.

Вечером 23 ноября в селе Ушканка Ужурского района 17-летняя девушка пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. Ее родители были в Красноярске. Ближе к полуночи друг школьницы обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Девушка погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ч. 109 УК РФ).