В Новосибирске подожгли отдел судебных приставов

Неизвестные подожгли отделение судебных приставов в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области, отделение расположено в жилом многоквартирном доме. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное МЧС, пожар случился в кабинете на первом этаже. Его площадь составила 10 квадратных метров. По факту возгорания проводится проверка. Источник в правоохранительных органах заявил о возбуждении уголовного дела, однако по какой статье — не уточняется.

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Напомним, что в октябре жителя Краснодара осудили за заявление о готовящемся поджоге здания районного суда. Как установили следователи, в сентябре 2022 года мужчина поругался с приставами, а после позвонил по номеру «112» и заявил о планах устроить пожар. Подсудимого признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорили к 6 годам лишения свободы.