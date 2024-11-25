В московском метро пассажир проник в туннель

В Москве на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии пассажир проник в туннель метрополитена и был задержан. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Задержанным, согласно сообщению, оказался 41-летний житель Салехарда. Мужчина заявил, что захотел набрать воды и якобы для этого проник в туннель через расположенную в конце платформы служебную зону.

В отношении гостя столицы составили протокол об административном правонарушении по статье 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве открыли новую станцию метро — «Потапово» Сокольнической линии. Отмечается, что благодаря ей снизится нагрузка на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Теплый Стан», а также на прилегающие дороги.