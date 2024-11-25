Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе

Утром в понедельник, 25 ноября, грузовой самолет, летевший из Лейпцига, рухнул на двухэтажный жилой дом в столице Литвы и загорелся. Об этом сообщает LRT.

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По данным полиции, информация о крушении самолета поступила в 5:31 по местному времени. Самолет упал на один из домов, расположенных на улице Жирню неподалеку от вильнюсского аэропорта.

Самолет принадлежит курьерской и логистической компании DHL. На его борту находились четыре человека: два пилота и два работника DHL. Сколько людей находились в доме, пока неизвестно. В тушении пожара участвуют семь пожарных машин.

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Как сообщил LRT представитель Департамента пожарной охраны и спасения, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения. По предварительным данным, речь идет о людях, которые находились в самолете. Одного из пилотов самолета удалось спасти, он находится в сознании.