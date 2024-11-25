СМИ: пассажирам загоревшегося в Турции самолета вернули багаж спустя 8 часов

Пассажиры загоревшегося в Турции самолета Sukhoi Superjet 100 сообщили, что смогли получить свой багаж только спустя 8 часов после аварийной посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам тех, кто был на борту воздушного судна, перевозчик предоставил еду.

В ожидании своих чемоданов многие пассажиры сидели на полу и багажных лентах.

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Кто-то отправился в отель, но большая часть осталась ждать багаж.

Напомним, прилетевший из Сочи самолет загорелся после жесткой посадки в аэропорту Антальи. Пассажиров и экипаж (95 человек) эвакуировали. Никто не пострадал.