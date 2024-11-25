Аварийный Sukhoi Superjet 100 в Анталье отбуксировали в безопасную зону

Там самолёт авиакомпании «Азимут» будет ожидать завершения необходимых процедур и формальностей.

Об этом сообщили ТАСС в службе безопасности аэропорта. Собеседник агентства добавил, что специалисты уже осмотрели лайнер и «приняли меры, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в дальнейшем».

ЧП с российским самолётом случилось накануне. Он выполнял рейс из Сочи и загорелся при посадке в аэропорту Антальи. 89 пассажиров и 6 членов экипажа эвакуировались по надувным трапам. Пострадавших не было. Пожар оперативно потушили.