Под Красноярском в загоне со свиньями обнаружили мертвую школьницу

Следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летней девушки в Ужурском районе Красноярского края.

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Согласно данным правоохранителей, в минувшую субботу вечером жительница поселка Ушканка вышла из дома, чтобы накормить скот в хлеву, и долго отсутствовала. Около полуночи друг старшеклассницы - тоже несовершеннолетний - обнаружил ее тело в загоне со свиньями.

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Парень позвал на помощь соседей (родители жертвы в тот день находились в Красноярске). Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть старшеклассницы, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

На теле девушки зафиксированы раны от укусов. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.