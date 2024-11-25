Пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ 100 подают коллективный иск против «Азимута»

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, подают коллективный иск против компании «Азимут». Как рассказала «Известиям» одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, возгорание самолета произошло всего за минуту после «резкой посадки».

«Я была на первом месте, вышла первой. Трап выбросили, я первой выскочила и смогла запечатлеть происходящее <...>. Пожарные прибыли быстро, нам повезло», — поделилась эмоциями женщина.

СК начал проверку после возгорания самолета с россиянами в Анталье

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель. Пассажирам сгоревшего SSJ рекомендуют держать связь с туроператорами.

Ранее сообщалось, что при возгорании российского самолета в Турции у пассажиров сгорел багаж.