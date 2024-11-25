СК начал проверку после возгорания самолета с россиянами в Анталье

Сотрудники Следственного комитета РФ намерены выяснить обстоятельства пожара российского самолета в турецком аэропорту, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

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Как сообщалось ранее, пассажирский лайнер загорелся при посадке в Анталье. По одной из версий, незадолго до касания полосы произошел сдвиг ветра. Самолет с россиянами на борту "провалился" под глиссаду и грубо ударился о ВПП. Один из двигателей получил повреждения и загорелся. К счастью, никто не пострадал.

Названа версия пожара Superjet 100 в турецкой Анталье

Проверку ведут сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте.