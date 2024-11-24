Названа версия пожара Superjet 100 в турецкой Анталье

Пилот Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» мог удариться левым крылом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке. Как пишет Telegram-канал Mash, именно из-за этого в одном из двигателей лайнера могло возникнуть возгорание.

В пользу этой версии говорит то, что эвакуированные пассажиры рассказали, что почувствовали жесткий удар при приземлении.

Появились подробности инцидента с загоревшимся российским самолетом

О пожаре на российском самолете сообщалось ранее 24 ноября. У лайнера после приземления в турецком аэропорту Анталья возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.