Из российского самолета, загоревшегося при посадке в аэропорт Антальи (Турция), эвакуировали 79 человек. В Росавиации знают о происшествии с судном Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» и подчеркивают, что погибших нет.

«79 пассажиров горевшего в аэропорту Антальи самолета „Азимута“ эвакуировали, пострадавших нет, заявил замгубернатора Антальи», — передает РИА Новости.

Представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал в telegram-канале, что ведомство разбирается в произошедшем.

Российский самолет загорелся во время посадки в Турции

По информации telegram-канала Mash, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Люди покидали самолет с багажом и чемоданами в руках, пишут авторы канала и публикуют видео.

Турецкие власти рассказали, что пожар в российском самолете был потушен. Они также подтвердили информацию о прошедшей эвакуации пассажиров.