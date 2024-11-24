В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, однако пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.

«Пожар начался при посадке [самолета]. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем», — информирует источник, слова которого приводит РИА Новости.

В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса (ВПП), на которую совершил посадку самолет. Сведений о пострадавших в результате происшествия на данный момент не поступало.

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URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ ожидается.