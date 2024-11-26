У побережья Японии произошло сильное землетрясение

У побережья японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на востоке Казахстана.

Климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв объяснил изменением климата и глобальным потеплением трёхкратный рост за последние 45 лет числа землетрясений, наводнений, ураганов и торнадо.