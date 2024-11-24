В Петербурге произошел взрыв в салоне автобуса

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в салоне рейсового автобуса на Лиговском проспекте. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

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По данным Telegram-канала, в автобусе № 26 взорвалась пневмосистема, отвечающая за открытие и закрытие дверей. В результате произошедшего одна пассажирка получила травму головы.

Весной «Газета.Ru» писала о хронических проблемах с автобусными перевозками пассажиров в Петербурге. 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку, а до этого в городе регулярно горели трамваи и автобусы. Эксперты отрасли рассказали, что местные власти заинтересованы прежде всего в экономии бюджета, а сам транспортный бизнес, извлекая прибыль, не хочет вкладываться в безопасность. Кроме того, дефицит водителей в России ощущается и в автобусных, и в грузовых перевозках, поэтому на работу по перевозке людей и грузов транспортные компании нанимают всех, кого могут найти.