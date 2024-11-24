В Санкт-Петербурге в алкомаркете подрались пятнадцать человек. Полиция начала проверку. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Инцидент произошел в торговой точке на Тихоокеанской улице в Парголово в ночь на воскресенье, 24 ноября.

На кадрах, опубликованных в интернете, зачинщик драки завязывает ссору с мужчиной, который шел к выходу с «баклахой» пива.

За мужчину вступаются посетители магазина, начинается массовая драка. Дебошир умело отбивается от противников. Затем пострадавший достает перцовый баллончик и распыляет в лицо обидчику.

Пенсионерки устроили драку в магазине в Воронеже

После этого симпатии толпы переходят к зачинщику драки и посетители начинают бить мужчину, что использовал баллончик.

По вызову сотрудников магазина приезжает полиция и задерживает зачинщика потасовки. В настоящее время стражи порядка ведут расследование причин и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники сетевого алкомаркета избили покупателя магазина из-за кражи сухариков.