Академия ФСИН отреагировала на сообщения о самоубийстве курсантки

Академия ФСИН РФ, которая находится в Рязани, начала проверку после появления новостей о гибели курсантки третьего курса. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

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До этого в Сети распространилась информация о том, что курсантка учебного заведения совершила самоубийство. Среди прочего утверждалось, что перед смертью девушка сделала аудиозапись, в которой перечислила имена тех, по чьей вине она оказалась вынуждена решиться на добровольный уход из жизни.

В саратовском военном институте погиб курсант

Сотрудники организации в данный момент занимаются установкой всех обстоятельств случившегося, по итогу чего уже будет приниматься решение о необходимости дальнейших разбирательств, передает РИА Новости.

В июне одиннадцатиклассник из Свиблова совершил самоубийство из-за боязни завалить ЕГЭ.