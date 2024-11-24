В деле о поставках "Калашникову" бракованных деталей появился фигурант

Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" при выполнении гособоронзаказа отправил в СИЗО технического директора подрядной организации "Интертехника" Алексея Морохова, обвиняемого в причинении концерну ущерба на более чем 32 млн рублей.

Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Избрать в отношении Морохова Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 января 2025 года включительно", - говорится в документах.

Это судебное постановление об аресте уже обжаловано защитой фигуранта в апелляционной инстанции. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.