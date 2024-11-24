Стали известны подробности о жертвах нападения в Саратовской области

В городе Маркс Саратовской области неизвестный начал стрелять в прохожих. Есть погибший и раненый, сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

По данным, медиков после стрельбы один человек погиб, еще один госпитализирован.

Telegram-канал «ЧП Саратов» пишет, что подозреваемого задержать пока не удалось. Очевидцы говорят, что он передвигался на белом джипе.

В регионе объявлен план «Перехват».

В российском городе введен план «Перехват»

Telegram-канал Mash приводит подробности ЧП. По его данным, мужчина открыл огонь из-за того, что его подрезали местные жители на «Оке».

Стрелок ехал на Land Cruiser в районе парка Победы. и его подрезала «Ока». Он догнал «обидчиков» и остановил. Во время конфликта водитель иномарки достал пистолет и выстрелил в шофёра и пассажира «Оки».

Погибший — Михаил Кутузов, он работал в автомастерской. Его товарищ Алексей Соколовский получил ранение, его экстренно госпитализировали

Город Маркс расположен на левом берегу Волги, в 60 км к северо-востоку от Саратова.