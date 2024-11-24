Расстрелянный в Марксе автомеханик ехал с цветами поздравлять маму

Убитый в Марксе за рулем собственной машины автомеханик Михаил Кутузов ехал вместе с другом Алексеем Соколовским поздравлять своих родительниц с Днем матери. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчины работали неподалеку друг от друга, а в праздник решили вместе навестить своих матерей. Купив букеты, они успели поздравить родительницу Соколовского и были на пути к матери Кутузова.

Однако из-за конфликта на дороге начались разборки. Автомеханик был застрелен, а его приятель оказался в реанимации с тремя огнестрельными ранениями, говорится в публикации.

Стали известны подробности о жертвах нападения в Саратовской области

Стрелок произвел восемь выстрелов в сторону «Оки». За рулем находился 33-летний Кутузов. Он получил два огнестрельных ранения и скончался на месте. У него остался сын, учащийся во втором классе. СУ СК России по Саратовской области сообщает, что по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

К стрельбе в городе Марксе Саратовской области привел дорожный конфликт. Как сообщили очевидцы, стрелявший передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. В районе вводили план «Перехват».