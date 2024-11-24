В российском городе введен план «Перехват»

В городе Марксе, расположенном в Саратовской области, неизвестный открыл стрельбу по людям. Нападавший передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. Сейчас в районе введен план «Перехват». Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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По предоставленной информации, вблизи местного парка Победы раздались выстрелы. По предварительным данным, один человек погиб, а еще один получил ранения. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают стрелявшего, говорится в публикации.

В Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции

21 ноября в одном из торговых центров Каменска-Уральского произошла стрельба. Сообщалось, что на первом этаже здания произошел конфликт между мужчинами. Одному из них выстрелили в живот около пяти раз из травматического оружия. У второго мужчины был нож. Пострадавший госпитализирован.

Месяц назад полицейские устанавливали обстоятельства конфликта между 57-летним мужчиной и двумя молодыми людьми в одном из торговых центров города Химки. Один из молодых людей нанес телесные повреждения мужчине, выстрелив из пневматического пистолета в его сторону.