В Академии ФСИН прокомментировали гибель курсантки

В рязанской Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали сообщения о гибели курсантки третьего курса, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Девушка погибла 17 ноября. О случившемся стало известно вчера, 23 ноября.

Курсантка Академии ФСИН найдена мертвой

«В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в Академии.

В пресс-службе уточнили, что информация в СМИ о том, что девушка была отчислена из Академии задним числом, не соответствует действительности.