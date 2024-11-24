На Украине люди застряли на аттракционе из-за отключения света

В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в местном парке Шевченко. На место происшествия едут спасатели.

Ранее сообщалось, что после массированного удара российских военных по критически важным объектам на Украине 17 ноября в Кривом Роге пропало электричество. Кроме того, сообщается, что без света и воды осталась Одесса.

Позже украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики подачи и отключения электроэнергии для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Так, жителей страны проинформировали, что в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на три часа — с 16:00 до 19:00 по местному времени.