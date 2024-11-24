В Барнауле загорелся склад с автомобильной резиной

В Барнауле загорелся крупный склад с резиной и цистернами из под горючих жидкостей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 14:49 по местному времени. Загорелось складское помещение на Павловском тракте, 323.

Отмечается, что на складе находятся автомобильная резина и емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей.

Площадь пожара составляет 6 000 квадратных метров.

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров сообщил, что пострадавших во время инцидента нет.

На месте работают 106 специалистов и 31 единица техники. Привлечен пожарный поезд.