Бастрыкин запросил доклад об избиении сына погибшего участника СВО

Доклад о расследовании уголовного дела в связи с избиением сына участника СВО запросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в Зеленодольске.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – заявили в пресс-службе СК по региону.

В одной из школ Зеленодольска группа подростков оскорбительно высказывалась про погибшего участника СВО и его сына. Ребенка избили, а руководство школы, утверждают следователи, проигнорировало этот инцидент. Матери мальчика также поступали угрозы. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее «ФедералПресс» писал, как в Санкт-Петербурге 41-летний мужчина сломал нос ребенку на детской плошадке, а под Новосибирском школьник избил в туалете подростка-мигранта.