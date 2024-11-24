Работник отеля в Шри-Ланке надругался над россиянкой

Работник отеля в Ахунгалле (курорт в Южной провинции Шри-Ланки) изнасиловал российскую туристку прямо в номере. На допросе он заявил, что был уверен: женщина чувствует себя одинокой во всех смыслах. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, туры в страну стоят очень дорого. Турагенты при продаже путевок уверяют россиян, что население острова – очень законопослушные и верующие люди.

Вместе с тем, на мировоззрении островитян сказалось долгое британское правление: ланкийским дамам и кавалерам не запрещается встречаться до брака, а молодежь и вовсе предпочитает жить на европейский манер, отметили журналисты.

По их данным, «правоохранительные органы активно расследуют дело, но пока ход следствия держится в тайне».

Местные СМИ отмечают, что отельные служащие не осуждают поведение своего коллеги, считают, что женщина сама виновата в инциденте — вела себя слишком раскованно, кокетничала.